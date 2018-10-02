В «Нафтогазе» заявили, что рассмотрение иска к «Газпрому» может продлиться шесть лет
- РИА Новости
«Новый арбитраж против «Газпрома», с нашими исковыми заявлениями на сумму более 12 миллиардов долларов, учитывая наш опыт, завершится не ранее чем через два-три года», — написал он в своём Facebook.
По его словам, «Газпром» всячески избегает выполнения решения» международного арбитража. По словам Витренко, в таких условиях принудительное взыскание занимает «ещё минимум год».
«А если учитывать обжалование в апелляционном суде и Верховном суде Швеции, то не четыре года, а все шесть лет», — сказал Витренко.
Ранее лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о намерении ликвидировать «Нафтогаз» в случае победы на выборах.
По её словам, компания будет ликвидирована после выплаты Россией долгов по решению Стокгольмского арбитража.