В «Нафтогазе» заявили, что рассмотрение иска к «Газпрому» может продлиться шесть лет

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Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что рассмотрение нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» по пересмотру тарифа на транзит газа с марта 2018 года может продлиться шесть лет.
В «Нафтогазе» заявили, что рассмотрение иска к «Газпрому» может продлиться шесть лет
  • РИА Новости

«Новый арбитраж против «Газпрома», с нашими исковыми заявлениями на сумму более 12 миллиардов долларов, учитывая наш опыт, завершится не ранее чем через два-три года», — написал он в своём Facebook.

По его словам, «Газпром» всячески избегает выполнения решения» международного арбитража. По словам Витренко, в таких условиях принудительное взыскание занимает «ещё минимум год».

«А если учитывать обжалование в апелляционном суде и Верховном суде Швеции, то не четыре года, а все шесть лет», — сказал Витренко.

Ранее лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о намерении ликвидировать «Нафтогаз» в случае победы на выборах.

По её словам, компания будет ликвидирована после выплаты Россией долгов по решению Стокгольмского арбитража.

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