Порошенко ратифицировал соглашение с Польшей в сфере обороны

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения о сотрудничестве с Польшей в сфере обороны.

Об этом сообщается на сайте украинского президента.

«Реализация документа создаёт предпосылки для развития украинско-польского сотрудничества в сфере обороны», — говорится в сообщении.

Соглашение предусматривает взаимодействие двух стран в вопросах обмена информацией, совместных военных программ, военных учений, военных культурных мероприятий.

В начале сентября Верховная рада ратифицировала генеральное соглашение между кабмином Украины и правительством Польши о сотрудничестве в сфере обороны.