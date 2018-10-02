Порошенко ратифицировал соглашение с Польшей в сфере обороны

Короткая ссылка
Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения о сотрудничестве с Польшей в сфере обороны.
Порошенко ратифицировал соглашение с Польшей в сфере обороны
  • © president.gov.ua

Об этом сообщается на сайте украинского президента.

«Реализация документа создаёт предпосылки для развития украинско-польского сотрудничества в сфере обороны», — говорится в сообщении.

Соглашение предусматривает взаимодействие двух стран в вопросах обмена информацией, совместных военных программ, военных учений, военных культурных мероприятий.

В начале сентября Верховная рада ратифицировала генеральное соглашение между кабмином Украины и правительством Польши о сотрудничестве в сфере обороны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить