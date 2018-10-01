Названа новая «Мисс Украина — 2018»

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«Мисс Украина — 2018» стала 19-летняя Леонила Гузь из Херсонской области. Об этом сообщает ТСН.
Названа новая «Мисс Украина — 2018»
  • © Официальная страница конкурса «Мисс Украина»
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Гузь получила титул после скандала с Вероникой Дидусенко, которую лишили титула из-за нарушения правил конкурса.

Ранее Дидусенко извинилась перед участницами и жюри конкурса за то, что не предоставила информацию о том, что была замужем и у неё есть ребёнок.

Сама она ранее также заявила, что лишение её завоёванного звания является дискриминацией со стороны организаторов конкурса.

Эту ситуацию в беседе с Nation News также прокомментировала победительница конкурсов «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная» Оксана Фёдорова.

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