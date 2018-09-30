В ДНР заявили о 16 случаях обстрела со стороны ВСУ

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что украинские силовики нарушили режим перемирия в Донбассе 16 раз в течение суток.
В ДНР заявили о 16 случаях обстрела со стороны ВСУ
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истёкшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 16», — заявил он. 

По его словам, ВСУ выпустили по территории республики 95 мин и снарядов.

Ранее ФАН сообщало, что в Минске прошли переговоры участников контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. 

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