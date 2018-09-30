В ДНР заявили о 16 случаях обстрела со стороны ВСУ
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истёкшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 16», — заявил он.
По его словам, ВСУ выпустили по территории республики 95 мин и снарядов.
Ранее ФАН сообщало, что в Минске прошли переговоры участников контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.