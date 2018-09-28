СК привлечёт более ста человек к ответственности за преступления в Донбассе

Следственный комитет России привлекает к уголовной ответственности по делам о военных преступлениях в Донбассе более ста человек, среди них и представители военного руководства Украины, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«На основании полученных следствием данных к уголовной ответственности привлекаются 110 лиц, в том числе 20 представителей высшего военного руководства Украины, лидеры и участники подконтрольных им вооружённых формирований», — заявила Петренко.

Она отметила, что 28 сентября глава СК Александр Бастрыкин получил доклад о расследовании уголовных дел, связанных с событиями в Донбассе.

По её словам, по указанию Бастрыкина сотрудники ведомства будут и дальше документировать преступления украинских силовиков против мирного населения, чтобы в дальнейшем использовать эти материалы во время судебных процессов.

Петренко напомнила, что также были возбуждены дела после обстрелов приграничных территорий Ростовской области со стороны Украины, по фактам посягательства на жизнь сотрудников СК и военнослужащих со стороны силовых структур Украины.

Ранее СК возбудил уголовное дело из-за обстрелов Донбасса, нарушающих «школьное перемирие».