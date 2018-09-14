СК возбудил новое дело из-за обстрелов в Донбассе

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Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело из-за очередных обстрелов Донбасса, нарушающих «школьное перемирие», объявленное 29 августа в связи с началом учебного года. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
СК возбудил новое дело из-за обстрелов в Донбассе
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По данным следствия, 12 сентября военнослужащие Вооружённых сил и Национальной гвардии Украины обстреляли из артиллерии объекты гражданской инфраструктуры в селе Саханка Новоазовского района самопровозглашённой Донецкой народной республики.

«В результате этого не участвующий в вооружённом конфликте мирный житель 1958 года рождения получил ранение. Частично разрушен дом пострадавшего», — отмечается в сообщении ведомства.

В середине августа СК России возбудил ещё два уголовных дела по фактам артиллерийских обстрелов украинскими военными населённых пунктов Донбасса.

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