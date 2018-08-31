СК России возбудил уголовное дело по факту гибели Захарченко
- Reuters
Отмечается, что по «факту совершения 31 августа взрыва» в кафе Донецка, при котором погиб Захарченко, возбуждено уголовное дело.
Дело возбуждено по признакам «состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК России («Акт международного терроризма, повлёкший причинение смерти человеку»).
Как подчеркнули в ведомстве, действия неизвестных подвергли опасности жизнь людей, которые находились вблизи места взрыва.
Ранее стало известно о задержании подозреваемых в убийстве главы ДНР.
Александр Захарченко погиб вечером 31 августа при взрыве в ресторане Донецка.