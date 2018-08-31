СК России возбудил уголовное дело по факту гибели Захарченко

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели лидера самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом заявили в пресс-службе СК России.

Reuters

Отмечается, что по «факту совершения 31 августа взрыва» в кафе Донецка, при котором погиб Захарченко, возбуждено уголовное дело. Дело возбуждено по признакам «состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК России («Акт международного терроризма, повлёкший причинение смерти человеку»). Как подчеркнули в ведомстве, действия неизвестных подвергли опасности жизнь людей, которые находились вблизи места взрыва. Ранее стало известно о задержании подозреваемых в убийстве главы ДНР. Александр Захарченко погиб вечером 31 августа при взрыве в ресторане Донецка.