СК России возбудил уголовное дело по факту гибели Захарченко

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели лидера самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом заявили в пресс-службе СК России.
СК России возбудил уголовное дело по факту гибели Захарченко
  • Reuters

Отмечается, что по «факту совершения 31 августа взрыва» в кафе Донецка, при котором погиб Захарченко, возбуждено уголовное дело. 

Дело возбуждено по признакам «состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК России («Акт международного терроризма, повлёкший причинение смерти человеку»).

Как подчеркнули в ведомстве, действия неизвестных подвергли опасности жизнь людей, которые находились вблизи места взрыва.

Ранее стало известно о задержании подозреваемых в убийстве главы ДНР. 

Александр Захарченко погиб вечером 31 августа при взрыве в ресторане Донецка.

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