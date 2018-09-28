В полиции назвали причину захвата храма на Украине

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В полиции Ивано-Франковской области рассказали, что привело к конфликту, результатом которого стало сообщение о захвате Свято-Троицкого храма Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
В полиции назвали причину захвата храма на Украине
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Об этом говорится на сайте ведомства.

Как отметили в полиции, всё произошло из-за конфликта вокруг помещений, находившихся в пользовании УПЦ МП в посёлке Богородчаны. 

Уточняется, что перед инцидентом произошла передача комиссией Богородчанского районного совета являющихся архитектурной достопримечательностью Митрополичьих палат Доминиканского монастыря по улице Шевченко на баланс музыкальной школы.

«Против такого решения выступил представитель УПЦ Московского патриархата, который обратился с сообщением в полицию», — указывается в заявлении.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы. Сведения по данному факту полицией зарегистрированы в установленном порядке, проводится проверка.

В полиции отметили, что «ни одного противозаконного действия в отношении культового сооружения не осуществлялось», при этом полицейские признали, что в результате происшествия за медицинской помощью обратились двое местных жителей, получивших телесные повреждения.

«У одного из них диагностирован ушиб мягких тканей надбровного участка головы, у другого — растяжка связок локтевого сустава и ушибленная ссадина глаза», — указывается в сообщении.

В заявлении правоохранительных органов ничего не говорится о националистах или блокировании помещений.

Ранее сообщалось, что радикалы захватили Свято-Троицкий храм УПЦ МП на западе Украины и ранили двух прихожан.

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