В РПЦ прокомментировали нападение националистов на украинский храм
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Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, данный случай показывает, что может произойти в масштабах всей Украины, если киевские власти продолжат вмешиваться во внутрицерковную жизнь.
«Это печальный предвестник возможного трагического развития событий на Украине, в случае если вмешательство государственных органов во внутрицерковную жизнь будет продолжаться. Если политика будет вторгаться в жизнь верующих, могут быть подобные тяжкие последствия в масштабах всей Украины», — сказал он.
Ранее стало известно, что националисты захватили Свято-Троицкий храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на западе Украины и ранили двух прихожан.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).