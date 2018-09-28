В РПЦ прокомментировали нападение националистов на украинский храм

Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов прокомментировал нападение радикалов из экстремистской организации «Правый сектор»* на Свято-Троицкий храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, данный случай показывает, что может произойти в масштабах всей Украины, если киевские власти продолжат вмешиваться во внутрицерковную жизнь.

«Это печальный предвестник возможного трагического развития событий на Украине, в случае если вмешательство государственных органов во внутрицерковную жизнь будет продолжаться. Если политика будет вторгаться в жизнь верующих, могут быть подобные тяжкие последствия в масштабах всей Украины», — сказал он.

Ранее стало известно, что националисты захватили Свято-Троицкий храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на западе Украины и ранили двух прихожан.



* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).