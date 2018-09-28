Эксперт прокомментировал захват храма на западе Украины

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Марианна Чурсина
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко прокомментировал RT захват членами экстремистской организации «Правый сектор»* Свято-Троицкого храма Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на западе Украины.
Эксперт прокомментировал захват храма на западе Украины
  • РИА Новости

«Это не первый захваченный храм. С 2014 года свыше 50 храмов захвачено у Украинской православной церкви Московского патриархата. А сейчас есть основания полагать, что этот процесс ускорится, потому что и Порошенко, и его соратники из украинских псевдоцерквей вроде Киевского патриархата заявляли о том, что лавры, наиболее знаковые соборы, монастыри и так далее должны перейти в собственность национальной церкви», — отметил он.

Ищенко также добавил, что украинская власть «попустительствует» подобным действиям националистов.

«Они же туда не полками движутся соборы захватывать и не танками вооружённые. В любом случае, подтянуть туда милицейский спецназ — и вопрос решается в течение десяти минут. Власть же этого не делает, то есть она им попустительствует как минимум. А как максимум сама инициирует эти действия», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что украинские националисты захватили православный храм на западе Украины и ранили двух прихожан.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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