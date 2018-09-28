Эксперт прокомментировал заявление Порошенко о становлении Украины флангом НАТО

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Доктор военных наук военный аналитик Константин Сивков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление украинского лидера Петра Порошенко, по словам которого страна де-факто является восточным флангом НАТО.
Эксперт прокомментировал заявление Порошенко о становлении Украины флангом НАТО
  • ©president.gov.ua

«Украина сегодня является государством, которое нужно для создания проблем России, но никто и никогда не собирается вешать на себя украинские проблемы», — сказал Сивков.

По его словам, финансирование Киева продолжается «по остаточному принципу».

Как отметил эксперт, Украину можно рассматривать только как удобный «инструмент давления» на Россию.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление Порошенко.

Также заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН оценил заявление главы МИД Украины Павла Климкина о вероятности закрепления в Конституции страны возможности размещения военных баз НАТО на территории государства.

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