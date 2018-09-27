Депутат Рады обвинил Венгрию в «гуманитарной агрессии» против Украины

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Депутат Верховной рады Иван Винник заявил, что Венгрия ведёт «гуманитарную агрессию» против Украины.
Депутат Рады обвинил Венгрию в «гуманитарной агрессии» против Украины
  • globallookpress.com
  • © Sergey Kovalev

Об этом он заявил в эфире «112 Украина».

«Насаждаются культурно языковые ценности Венгрии, раздаются паспорта и гражданство, массово ведётся фактически пропаганда», — сказал он.

По его словам, киевским властям нужно действовать жёстче «на уровне дипломатических формулировок» в связи с данной ситуацией.

19 сентября СМИ сообщили, что в украинском городе Берегове в консульстве Венгрии выдают паспорта украинцам и просят их не сообщать об этом украинским властям. 

В связи с этим глава МИД Украины Павел Климкин после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто на полях Генассамблеи ООН заявил, что Украина намерена в ближайшее время выслать венгерского консула, если Венгрия сама его не отзовёт.

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