Эксперт оценил последствия непродления Украиной договора о дружбе с Россией

Член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в беседе с kp.ru оценил последствия непродления Киевом договора о дружбе с Москвой.

«Мы в состоянии дипломатических отношений, может быть, несколько пониженного уровня. В целом это нормальные отношения, причин для беспокойства нет», — заявил эксперт.

По его словам, Россия выполняет международные обязательства и те договоры, которые подписала, а Украина не выполняла договор о дружбе даже в благополучные времена.

Как пояснил Безпалько, для Москвы не меняется ровным счётом ничего.

Что касается нового договора, то, по мнению эксперта, на Украине должны произойти очень масштабные изменения.

«Но пока сохраняется нынешняя политическая система — это маловероятно», — добавил он.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко передал Генсеку ООН Антониу Гутеррешу ноту о решении Киева не продлевать договор о дружбе с Россией.

Также экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН прокомментировал слова украинского генерала Николая Маломужа о том, что разрыв договора о дружбе с Россией может создать определённые проблемы для Киева.