СБУ опровергла данные о расследовании фактов предоставления гражданства Венгрии

Короткая ссылка
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Алёна Гитлянская опровергла заявление генпрокурора страны Юрия Луценко, который ранее сообщал, что в СБУ начали расследование фактов предоставления венгерского гражданства украинцам.
СБУ опровергла данные о расследовании фактов предоставления гражданства Венгрии
  • РИА Новости

Об этом сообщает Liga.net.

«На данный момент расследование предоставления венгерского гражданства в Берегове Закарпатской области СБУ не начинала», — отметила она.

Ранее Луценко заявил, что по факту информации о выдаче паспортов Венгрии украинцам в Берегове возбуждено уголовное дело, и если во время расследования СБУ установит факт получения двойного гражданства со стороны любых лиц, то их лишат украинского гражданства.

19 сентября СМИ сообщили, что в украинском городе Берегове в консульстве Венгрии выдают паспорта украинцам и просят не сообщать об этом украинским властям. 

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФАН прокомментировал данные сообщения СМИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить