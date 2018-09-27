СБУ опровергла данные о расследовании фактов предоставления гражданства Венгрии

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Алёна Гитлянская опровергла заявление генпрокурора страны Юрия Луценко, который ранее сообщал, что в СБУ начали расследование фактов предоставления венгерского гражданства украинцам.

Об этом сообщает Liga.net.

«На данный момент расследование предоставления венгерского гражданства в Берегове Закарпатской области СБУ не начинала», — отметила она.

Ранее Луценко заявил, что по факту информации о выдаче паспортов Венгрии украинцам в Берегове возбуждено уголовное дело, и если во время расследования СБУ установит факт получения двойного гражданства со стороны любых лиц, то их лишат украинского гражданства.

19 сентября СМИ сообщили, что в украинском городе Берегове в консульстве Венгрии выдают паспорта украинцам и просят не сообщать об этом украинским властям.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФАН прокомментировал данные сообщения СМИ.