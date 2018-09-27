Захарова прокомментировала появление Порошенко в переговорной России в ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с президентом Украины Петром Порошенко, случайно зашедшим в комнату российской делегации в ООН.

«Мне кажется, что Порошенко ошибся дверью не в 2018 году, а года четыре назад, судя по тому, что сейчас происходит на Украине», — сказала Захарова в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

В 2014 году Порошенко вступил в должность президента.

Ранее сообщалось, что Порошенко на Генассамблее ООН по ошибке зашёл в российскую переговорную.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил, что он перепутал комнату с туалетом.