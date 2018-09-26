Лавров прокомментировал случайный заход Порошенко в переговорную российской делегации

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал случайный заход президента Украины Петра Порошенко в комнату встреч российской делегации в ООН.

Как сообщает «Коммерсантъ», Лавров коротко отреагировал на появление Порошенко.

«Наверное, с туалетом перепутал», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Порошенко на Генассамблее ООН по ошибке зашёл в комнату встреч российской делегации.