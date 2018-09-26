Лавров прокомментировал случайный заход Порошенко в переговорную российской делегации
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал случайный заход президента Украины Петра Порошенко в комнату встреч российской делегации в ООН.
Как сообщает «Коммерсантъ», Лавров коротко отреагировал на появление Порошенко.
«Наверное, с туалетом перепутал», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Порошенко на Генассамблее ООН по ошибке зашёл в комнату встреч российской делегации.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен