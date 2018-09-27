Путин прибыл в Таджикистан на саммит СНГ

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Президент России Владимир Путин прибыл из Баку в Душанбе, где 27—28 сентября примет участие в заседании глав государств СНГ.
Путин прибыл в Таджикистан на саммит СНГ
  • Reuters

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова, в четверг, 27 сентября, у глав государств запланирован неформальный ужин, на котором они смогут обстоятельно обсудить различные вопросы, в том числе чувствительного характера.

В пятницу, 28 сентября, участники саммита проведут заседания в узком и расширенном составах, а также примут участие в церемонии подписания документов.

Участие в саммите подтвердили президенты Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Молдавии, Узбекистана, а также премьер Армении и вице-премьер Туркменистана.

Ранее сообщалось, что Путин проведёт переговоры с канцлером Австрии Себастьяном Курцем в октябре.

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