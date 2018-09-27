Ушаков: Путин проведёт переговоры с Курцем в октябре
Президент России Владимир Путин проведёт переговоры с канцлером Австрии Себастьяном Курцем в октябре. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в беседе с газетой «Известия».
По его словам, встреча состоится в Санкт-Петербурге.
Ранее Ушаков заявил, что Путин планирует посетить Париж 11 ноября по случаю столетия окончания Первой мировой войны.
В начале июня президент России побывал в Вене с рабочим визитом.
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