Ушаков: Путин проведёт переговоры с Курцем в октябре

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Президент России Владимир Путин проведёт переговоры с канцлером Австрии Себастьяном Курцем в октябре. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в беседе с газетой «Известия».

По его словам, встреча состоится в Санкт-Петербурге.

Ранее Ушаков заявил, что Путин планирует посетить Париж 11 ноября по случаю столетия окончания Первой мировой войны.

В начале июня президент России побывал в Вене с рабочим визитом

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