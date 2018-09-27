Ушаков: Путин проведёт переговоры с Курцем в октябре

Президент России Владимир Путин проведёт переговоры с канцлером Австрии Себастьяном Курцем в октябре. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в беседе с газетой «Известия».