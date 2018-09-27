Адвокат: украинский суд принял иск об отмене санкций против Аксёнова

Верховный суд в составе Кассационного административного суда Украины принял к рассмотрению иск об отмене санкций в отношении главы Крыма Сергея Аксёнова. Об этом заявил руководитель адвокатского объединения «Могильницкий и партнёры» Максим Могильницкий, который представляет интересы Аксёнова.

«Пришла новость из Верховного суда в составе Кассационного административного суда. Адвоката нашего объединения проинформировали об открытии производства и назначении судебного рассмотрения», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, речь пойдёт об отмене указа президента Украины Петра Порошенко о применении персональных санкций против Аксёнова. Он отметил, что рассмотрение было назначено по заявлению стороны защиты Аксёнова.

Могильницкий заявил, что у президента Украины нет полномочий по введению персональных санкций. Такие полномочия есть у СНБО Украины, который уполномочен принимать соответствующие решения только после внесения соответствующих предложений от украинского правительства, Нацбанка и СБУ, отметил он.

«Мы располагаем документально подтверждённой информацией, согласно которой ни один из перечисленных выше органов предложений о применении и отмене санкций (в том числе и в отношении господина Аксенова) на рассмотрение СНБО не подавал», — отметил адвокат.

«Получается, что Порошенко своим указом ввёл в действие решение СНБО, принятое в нарушение порядка, предусмотренного законом Украины «О санкциях», — резюмировал Могильницкий.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что Аксёнов обратился с иском в украинский суд и потребовал отменить санкции.