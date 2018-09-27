В некоторых районах Москвы прошёл град
- globallookpress.com
«Мелкий град, похожий на снежную крупу, прошёл в нескольких районах столицы», — говорится в тексте.
По данным пользователей социальных сетей, осадки наблюдались в районе станций метро «Белорусская», «Маяковская», «Савёловская» и «Выхино».
В некоторых районах град сопровождался снегом и дождём.
Ранее синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на пятницу, 28 сентября, в связи с ожидающимся сильным ветром.
Также ВашГород.ру сообщал, что в Кемеровской области синоптики предупредили о дожде со снегом.