В некоторых районах Москвы прошёл град

В некоторых столичных районах прошёл град, сообщает m24.

«Мелкий град, похожий на снежную крупу, прошёл в нескольких районах столицы», — говорится в тексте.

По данным пользователей социальных сетей, осадки наблюдались в районе станций метро «Белорусская», «Маяковская», «Савёловская» и «Выхино».

В некоторых районах град сопровождался снегом и дождём.

Ранее синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на пятницу, 28 сентября, в связи с ожидающимся сильным ветром.

Также ВашГород.ру сообщал, что в Кемеровской области синоптики предупредили о дожде со снегом.