В ЦОДД прогнозируют существенные затруднения на дорогах Москвы вечером 27 сентября

Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы прогнозируют осложнение дорожной ситуации вечером в четверг, 27 сентября.

«Прогнозируется, что вечерний час пик будет значительно растянут по времени — дорожная ситуация ожидается напряжённой», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ЦОДД.

Отмечается, что неблагоприятные погодные условия и плохая видимость могут привести к увеличению количества мелких ДТП.

Ранее Гидрометцентр России продлил на 27 сентября «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области.

Также портал Nation News предупреждал о шторме в Санкт-Петербурге.