В ЦОДД прогнозируют существенные затруднения на дорогах Москвы вечером 27 сентября
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- РИА Новости
«Прогнозируется, что вечерний час пик будет значительно растянут по времени — дорожная ситуация ожидается напряжённой», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ЦОДД.
Отмечается, что неблагоприятные погодные условия и плохая видимость могут привести к увеличению количества мелких ДТП.
Ранее Гидрометцентр России продлил на 27 сентября «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области.
Также портал Nation News предупреждал о шторме в Санкт-Петербурге.