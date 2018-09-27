В ЦОДД прогнозируют существенные затруднения на дорогах Москвы вечером 27 сентября

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Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы прогнозируют осложнение дорожной ситуации вечером в четверг, 27 сентября.
В ЦОДД прогнозируют существенные затруднения на дорогах Москвы вечером 27 сентября
  • © Алексей Ничукин
  • РИА Новости

«Прогнозируется, что вечерний час пик будет  значительно растянут по времени — дорожная ситуация ожидается напряжённой», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ЦОДД.

Отмечается, что неблагоприятные погодные условия и плохая видимость могут привести к увеличению количества мелких ДТП.

Ранее Гидрометцентр России продлил на 27 сентября «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области.

Также портал Nation News предупреждал о шторме в Санкт-Петербурге.

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