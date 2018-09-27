Жителям Москвы рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды
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«Дождь не заканчивается. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Движение из-за непогоды уже затруднено, лучше пользоваться городским транспортом. Берегите себя!» — сообщается в Twitter ЦОДД.
Дождь не заканчивается. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Движение из-за непогоды уже затруднено, лучше пользоваться городским транспортом. Берегите себя! pic.twitter.com/n8vDmnWOBR— ЦОДД (@gucodd) 27 сентября 2018 г.
Ранее стало известно, что около 15% месячной нормы осадков выпало в Москве в ночь на 27 сентября.
Также «Газета.Ru» передавала, что в столице в четверг ожидается до +13 °С.