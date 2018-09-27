В Москве в ночь на 27 сентября выпало около 15% месячной нормы осадков

Около 15% месячной нормы осадков выпало в Москве в ночь на 27 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос».

© Агентство городских новостей «Москва»

«За прошедшую ночь в Москве выпало 10 мм осадков, или 15% сентябрьской нормы», — заявили в центре. По прогнозам синоптиков, 27 сентября осадки начнут ослабевать, выпадет 2—3 мм. Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве 27 сентября ожидается до +13 °С.