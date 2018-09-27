СМИ рассказали о требованиях МВФ к Украине

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Международный валютный фонд и власти Украины могут договориться о новой программе сотрудничества в случае выполнения Киевом ряда условий. Об этом пишет «Экономическая правда» со ссылкой на источники.
СМИ рассказали о требованиях МВФ к Украине
  • © Reuters

Отмечается, что речь идёт о stand-by кредите на $5-6 млрд сроком на 12-15 месяцев.

Среди условий, которые необходимо выполнить, ключевым является повышение цен на газ. По данным источников, до 15 октября правительство должно принять решение об увеличении цены на газ на 23%.

Также украинские власти должны провести антикоррупционную реформу, принять сбалансированный бюджет и реорганизовать Государственную фискальную службу.

Ранее глава Нацбанка Украины (НБУ) Яков Смолий рассказал о том, как продвигаются переговоры украинской стороны с Международным валютным фондом (МВФ).

Старший научный сотрудник РИСИ Олег Неменский в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил вероятность получения Украиной новых кредитов Международного валютного фонда (МВФ).

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