Минфин Украины заявил о выполнении страной большинства обязательств перед МВФ

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Исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что страна выполнила большинство обязательств перед Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом сообщает «112 Украина».

«Визит миссии МВФ — позитивный сигнал в отношениях Украины с фондом. По состоянию на сегодня мы уже выполнили большинство обязательств перед МВФ в рамках текущей программы сотрудничества», — сказала она.

Отмечается, что в ходе встречи представителей международной организации с Маркаровой, стороны рассмотрели дальнейшие шаги в рамках двустороннего сотрудничества, включая возможность получения финансовой помощи для сохранения и поддержания макроэкономической стабильности.

По мнению Маркаровой, дальнейшее сотрудничества с МВФ улучшит имидж Украины и позволит стране привлечь дополнительные средства у международных партнёров.

Ранее сообщалось, что миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом прибыла в Киев.

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