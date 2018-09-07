Минфин Украины заявил о выполнении страной большинства обязательств перед МВФ

Исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что страна выполнила большинство обязательств перед Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом сообщает «112 Украина».

«Визит миссии МВФ — позитивный сигнал в отношениях Украины с фондом. По состоянию на сегодня мы уже выполнили большинство обязательств перед МВФ в рамках текущей программы сотрудничества», — сказала она.

Отмечается, что в ходе встречи представителей международной организации с Маркаровой, стороны рассмотрели дальнейшие шаги в рамках двустороннего сотрудничества, включая возможность получения финансовой помощи для сохранения и поддержания макроэкономической стабильности.

По мнению Маркаровой, дальнейшее сотрудничества с МВФ улучшит имидж Украины и позволит стране привлечь дополнительные средства у международных партнёров.

Ранее сообщалось, что миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом прибыла в Киев.