Глава НБУ рассказал о переговорах с МВФ

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Глава Нацбанка Украины (НБУ) Яков Смолий рассказал о том, как продвигаются переговоры украинской стороны с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«Переговоры продолжаются. Вопросов к Национальному банку нет, ждём необходимые шаги — приведение тарифов на газ к рыночному уровню, а также окончательного урегулирования отдельных вопросов государственного бюджета», — сказал он.

По его словам, в НБУ все настроены оптимистично. При этом, подводя итоги визита миссии МВФ в Киев, Смолий добавил, что диалог с организацией в целом был конструктивным.

Ранее стало известно, что украинские власти договорились с Международным валютным фондом о постепенном повышении цены на газ для населения до уровня импортного паритета к апрелю 2020 года.

При этом украинские СМИ сообщили о провалившихся переговорах МВФ и Украины.

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