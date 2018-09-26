Глава МИД Венгрии: Порошенко заинтересован в разжигании ненависти к венграм

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на встрече с главой украинского внешнеполитического ведомства Павлом Климкиным заявил, что президент Украины Пётр Порошенко поддерживает разжигание ненависти по отношению к венграм.
Глава МИД Венгрии: Порошенко заинтересован в разжигании ненависти к венграм
  • © Global Look Press

«Министр сказал, что, по его мнению, пока Украину возглавляет нынешний президент, разжигание ненависти по отношению к венграм, которое осуществляется под руководством и вдохновляет украинское государство, не прекратится, потому что президент верит, что таким способом он может получить некоторую публичную поддержку, потому что его нынешняя поддержка очень низкая», — говорится в сообщении на сайте МИД Венгрии.

Также Сийярто отметил, что выдача украинцам венгерских паспортов в закарпатском Берегово полностью согласуется с венгерским и украинским законодательством.

Ранее было опубликовано резонансное видео, на котором граждане Украины получают венгерские паспорта и приносят присягу на верность Венгрии в консульстве этой страны в закарпатском Берегове. 

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о намерении обсудить ситуацию с выдачей украинцам венгерских паспортов с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

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