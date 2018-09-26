Оксана Фёдорова оценила лишение титула победительницы конкурса «Мисс Украина — 2018»
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«В данном случае надо смотреть условия контракта конкурса «Мисс Украина». Если в них заявлено, что участница должна быть определённого возраста, незамужняя, без детей, — то да», — полагает Фёдорова.
По её словам, участницам конкурса нужно всё это проверять, чтобы соответствовать.
Ранее Дидусенко заявила, что лишение её завоёванного звания является дискриминацией со стороны организаторов конкурса.