Оксана Фёдорова оценила лишение титула победительницы конкурса «Мисс Украина — 2018»

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Победительница конкурсов «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная» Оксана Фёдорова в беседе с Nation News прокомментировала лишение титула лауреата конкурса «Мисс Украина — 2018» Вероники Дидусенко.
Оксана Фёдорова оценила лишение титула победительницы конкурса «Мисс Украина — 2018»
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«В данном случае надо смотреть условия контракта конкурса «Мисс Украина». Если в них заявлено, что участница должна быть определённого возраста, незамужняя, без детей, — то да», — полагает Фёдорова.

По её словам, участницам конкурса нужно всё это проверять, чтобы соответствовать.

Ранее Дидусенко заявила, что лишение её завоёванного звания является дискриминацией со стороны организаторов конкурса.

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