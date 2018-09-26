Технолог назвал пиар-акцией сообщения о создании на Украине искусственного сала

Главный технолог пищевого производства Василий Прощенков прокомментировал в беседе с RT изобретение студентами украинского аграрного университета искусственного сала из растительного масла и желатина.

«Этот продукт не новый. Неспециалисты могут представлять его таковым, но это эмульсия, созданная на основе растительного масла. Разработкам уже 50—70 лет, новинки никакой не вижу. Просто другой продукт, но противопоставлять его салу... В сале есть холестерин, а без него не будет работать головной мозг», — отметил Прощенков.

По его словам, названный растительный продукт является имитацией сала.

«У нас, например, делают искусственное мясо на основе сои, кусочки формуют из соевого белка — тоже имитация. Для веганов это альтернатива. Но эта новость — для интернета, пиар-акция», — заключил Прощенков.

Ранее стало известно, что на Украине создали искусственное сало.

Созданный продукт, как уверяют создатели, является «здоровой альтернативой обычному шпику».