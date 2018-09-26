На Украине создали искусственное сало

Студенты аграрного университета в Сумах изобрели искусственное сало из растительного масла и желатина.

Об этом пишет издание «Сегодня» со ссылкой на доцента кафедры питания вуза Дмитрия Бидюка.

По его словам, созданное сало является «здоровой альтернативой обычному шпику». При этом, как уточняется, его возможно делать с разными вкусами.

«Искусственное сало мы можем делать с любыми вкусами: солёное, с перцем и другими специями, кислое, сладкое, различной жирности», — рассказал он.

Бидюк отметил, что изобретённый продукт могут есть и вегетарианцы, а его вкус тщательно прорабатывался, чтобы гурманы не смогли отличить его от настоящего.

В феврале стало известно, что стоимость сала на Украине за год выросла на 80%.