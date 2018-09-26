На Украине создали искусственное сало
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- РИА Новости
Об этом пишет издание «Сегодня» со ссылкой на доцента кафедры питания вуза Дмитрия Бидюка.
По его словам, созданное сало является «здоровой альтернативой обычному шпику». При этом, как уточняется, его возможно делать с разными вкусами.
«Искусственное сало мы можем делать с любыми вкусами: солёное, с перцем и другими специями, кислое, сладкое, различной жирности», — рассказал он.
Бидюк отметил, что изобретённый продукт могут есть и вегетарианцы, а его вкус тщательно прорабатывался, чтобы гурманы не смогли отличить его от настоящего.
В феврале стало известно, что стоимость сала на Украине за год выросла на 80%.