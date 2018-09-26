На Украине создали искусственное сало

Короткая ссылка
Студенты аграрного университета в Сумах изобрели искусственное сало из растительного масла и желатина.
На Украине создали искусственное сало
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Об этом пишет издание «Сегодня» со ссылкой на доцента кафедры питания вуза Дмитрия Бидюка.

По его словам, созданное сало является «здоровой альтернативой обычному шпику». При этом, как уточняется, его возможно делать с разными вкусами.

«Искусственное сало мы можем делать с любыми вкусами: солёное, с перцем и другими специями, кислое, сладкое, различной жирности», — рассказал он.

Бидюк отметил, что изобретённый продукт могут есть и вегетарианцы, а его вкус тщательно прорабатывался, чтобы гурманы не смогли отличить его от настоящего.

В феврале стало известно, что стоимость сала на Украине за год выросла на 80%

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить