СМИ назвали три страны ЕС, в которых украинцы чаще всего просили убежища

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По данным Статистического института Евросоюза, за первые восемь месяцев 2018 года больше всего новых заявок на предоставление убежища от граждан Украины получили власти Италии, Испании и Германии.
Рим
  • ©Gili Yaari/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает УНН, в Италии только за первые шесть месяцев текущего года зарегистрировали 1515 новых заявок от украинцев.

При этом Испания и Германия с января по август 2018 года получили 1205 и 715 новых заявок соответственно.

Также украинцы за восемь месяцев подали 180 заявок в Польшу.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что «фантастический украинский народ возвращается в семью ЕС».

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