СМИ назвали три страны ЕС, в которых украинцы чаще всего просили убежища

По данным Статистического института Евросоюза, за первые восемь месяцев 2018 года больше всего новых заявок на предоставление убежища от граждан Украины получили власти Италии, Испании и Германии.

Как сообщает УНН, в Италии только за первые шесть месяцев текущего года зарегистрировали 1515 новых заявок от украинцев.

При этом Испания и Германия с января по август 2018 года получили 1205 и 715 новых заявок соответственно.

Также украинцы за восемь месяцев подали 180 заявок в Польшу.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что «фантастический украинский народ возвращается в семью ЕС».