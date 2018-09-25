СМИ назвали три страны ЕС, в которых украинцы чаще всего просили убежища
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Как сообщает УНН, в Италии только за первые шесть месяцев текущего года зарегистрировали 1515 новых заявок от украинцев.
При этом Испания и Германия с января по август 2018 года получили 1205 и 715 новых заявок соответственно.
Также украинцы за восемь месяцев подали 180 заявок в Польшу.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что «фантастический украинский народ возвращается в семью ЕС».