Эксперт объяснил лидерство Тимошенко в президентском рейтинге на Украине

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прокомментировал результаты социального опроса, согласно которому в президентском рейтинге на Украине лидируют глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский.

«Тимошенко эффективно позиционировала себя в социально-экономической проблематике, критикуя низкий уровень жизни. Ситуация на Украине сейчас как нельзя лучше подходит для розыгрыша её оппозиционной, не прозападной политической карты, чем Тимошенко и пользуется», — сказал он.

Эксперт уверен, что высокий рейтинг Зеленского связан с его медиадеятельностью.

«Высокий рейтинг Зеленского — результат электоральной реализации запроса на новое лицо в политике. Зеленский — тот кандидат, за которого голосуют те, кто хочет видеть обновление политики страны. К тому же он отлично подаёт себя благодаря работе на эстраде. Поэтому его рейтинги достаточно высоки, несмотря на то что никакой кампании он ещё не начинал», — заявил он.

Ранее проведённый опрос показал, что в президентском рейтинге на Украине лидируют Тимошенко и Зеленский.