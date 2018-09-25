Эксперт объяснил лидерство Тимошенко в президентском рейтинге на Украине

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прокомментировал результаты социального опроса, согласно которому в президентском рейтинге на Украине лидируют глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский.
Эксперт объяснил лидерство Тимошенко в президентском рейтинге на Украине
  • © Anatolii Stepanov
  • globallookpress.com

«Тимошенко эффективно позиционировала себя в социально-экономической проблематике, критикуя низкий уровень жизни. Ситуация на Украине сейчас как нельзя лучше подходит для розыгрыша её оппозиционной, не прозападной политической карты, чем Тимошенко и пользуется», — сказал он.

Эксперт уверен, что высокий рейтинг Зеленского связан с его медиадеятельностью.

«Высокий рейтинг Зеленского — результат электоральной реализации запроса на новое лицо в политике. Зеленский — тот кандидат, за которого голосуют те, кто хочет видеть обновление политики страны. К тому же он отлично подаёт себя благодаря работе на эстраде. Поэтому его рейтинги достаточно высоки, несмотря на то что никакой кампании он ещё не начинал», — заявил он.

Ранее проведённый опрос показал, что в президентском рейтинге на Украине лидируют Тимошенко и Зеленский.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить