В Партии социалистов РМ назвали провокацией отстранение Додона

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Анастасия Румянцева
Председатель Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный прокомментировала RT решение Конституционного суда о временном отстранении Игоря Додона от исполнения обязанностей президента.
В Партии социалистов РМ назвали провокацией отстранение Додона
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

«Я думаю, что это провокация, которая организована правящей Демократической партией в адрес президента. Нет необходимости менять министров. Новые лица, которые предлагаются на новые должности, не профессионалы своего дела. У одного из кандидатов есть открытые уголовные дела по освоению государственных средств», — отметила Гречаный.

По её словам, решение Конституционного суда является нарушением всех законов.

«Президент принял очень правильное решение. Только профессионалы могут навести порядок, а не (назначенные на должности. — RT) по каким-то политическим соображениям»,— заключила Гречаный.

Ранее КС Молдавии временно отстранил Додона от исполнения обязанностей президента страны. 

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