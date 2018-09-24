В Партии социалистов РМ назвали провокацией отстранение Додона

Председатель Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный прокомментировала RT решение Конституционного суда о временном отстранении Игоря Додона от исполнения обязанностей президента.

«Я думаю, что это провокация, которая организована правящей Демократической партией в адрес президента. Нет необходимости менять министров. Новые лица, которые предлагаются на новые должности, не профессионалы своего дела. У одного из кандидатов есть открытые уголовные дела по освоению государственных средств», — отметила Гречаный.

По её словам, решение Конституционного суда является нарушением всех законов.

«Президент принял очень правильное решение. Только профессионалы могут навести порядок, а не (назначенные на должности. — RT) по каким-то политическим соображениям»,— заключила Гречаный.

Ранее КС Молдавии временно отстранил Додона от исполнения обязанностей президента страны.