В Партии социалистов РМ назвали провокацией отстранение Додона
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«Я думаю, что это провокация, которая организована правящей Демократической партией в адрес президента. Нет необходимости менять министров. Новые лица, которые предлагаются на новые должности, не профессионалы своего дела. У одного из кандидатов есть открытые уголовные дела по освоению государственных средств», — отметила Гречаный.
По её словам, решение Конституционного суда является нарушением всех законов.
«Президент принял очень правильное решение. Только профессионалы могут навести порядок, а не (назначенные на должности. — RT) по каким-то политическим соображениям»,— заключила Гречаный.
Ранее КС Молдавии временно отстранил Додона от исполнения обязанностей президента страны.