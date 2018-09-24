В парламенте Молдавии назвали узурпацией власти отстранение Додона

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Полина Полетаева, Анастасия Румянцева
Директор Социал-демократического института Молдовы, депутат парламента Молдавии Богдан Цырдя прокомментировал RT решение Конституционного суда Молдавии о временном отстранении Игоря Додона от исполнения обязанностей президента.
В парламенте Молдавии назвали узурпацией власти отстранение Додона
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

«Во-первых, это узурпация власти КС и правящей Демократической партией. Во-вторых, явное антизаконное действие, направленное на дискредитацию президента и подрыв его легитимности и рейтинга в контексте предстоящих выборов. В-третьих, это делается ещё и в контексте будущей встречи Игоря Додона с Дмитрием Козаком — спецпредставителем России по Молдавии. Это своеобразное «приветствие» от правящей Демократической партии Москве», — сказал он.

Депутат уверен, что партия Додона имеет все шансы победить на предстоящих выборах в парламент в 2019 году.

«Рейтинг правящей Демократической партии около 5—6%, притом что антирейтинг её лидера Владимира Плахотнюка в зоне 90%. У партии социалистов рейтинг в районе 40%. У Додона самый высокий рейтинг в стране — от 45 до 55%. Шансы на победу велики, а значит, велики шансы и на смену геополитического вектора», — заявил Цырдя.

Ранее КС Молдавии временно отстранил Додона от исполнения обязанностей президента страны. 

Его временно отстраняли трижды, причём два раза это было связано с отказом утвердить кандидатуры министров.

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