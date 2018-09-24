Эксперт прокомментировал решение КС о временном отстранении Додона

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Полина Полетаева
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с RT прокомментировал решение Конституционного суда Молдавии временно отстранить Игоря Додона от исполнения обязанностей президента страны.
Эксперт прокомментировал решение КС о временном отстранении Додона
  • РИА Новости

«Это злостное использование крайне непродуманных конституционных положений в политической борьбе, которая разворачивается в Молдавии. Собственно, сама конфигурации власти в стране весьма экзотична. С одной стороны, вроде бы принята Конституция, по которой страна является парламентской республикой, где положение президента достаточно церемониальное. С другой стороны, по этой же Конституции президент избирается всеобщим голосованием и таким образом имеет легитимность, равную легитимности парламента. Это выглядит дико. В особенности когда в парламенте большинство одной политической силы, а президент всенародным голосованием выбран от другой политической силы. Такие парадоксы мешают нормальному управлению страной», - сказал он.

Ранее Конституционный суд Молдавии временно отстранил Игоря Додона от исполнения обязанностей президента страны. Его трижды временно отстраняли от обязанностей, причём два раза это было связано с отказом утвердить кандидатуры министров.

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