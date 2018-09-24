Эксперт оценил отказ главы УПЦ встречаться с экзархами Константинопольской церкви

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Профессор ВШЭ, доктор юридических наук Александр Домрин в беседе с радио Sputnik оценил отказ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия встречаться с экзархами Константинопольской церкви.
Эксперт оценил отказ главы УПЦ встречаться с экзархами Константинопольской церкви
  • © Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси

«Предоставление автокефалии в стране, где происходит гражданская война, — против правил», — заявил он.

По его словам, когда вмешиваются в православный мир и мир в православном мире, чтобы дестабилизировать обстановку на Украине, это не может не беспокоить.

Ранее константинопольский патриарх Варфоломей сказал, что в скором времени Украинская православная церковь Киевского патриархата получит автокефалию.

В июле президент Украины Пётр Порошенко заявил, что получение УПЦ КП указа об автокефалии завершит утверждение независимости страны.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил идею украинского лидера.

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