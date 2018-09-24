Эксперт оценил отказ главы УПЦ встречаться с экзархами Константинопольской церкви
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«Предоставление автокефалии в стране, где происходит гражданская война, — против правил», — заявил он.
По его словам, когда вмешиваются в православный мир и мир в православном мире, чтобы дестабилизировать обстановку на Украине, это не может не беспокоить.
Ранее константинопольский патриарх Варфоломей сказал, что в скором времени Украинская православная церковь Киевского патриархата получит автокефалию.
В июле президент Украины Пётр Порошенко заявил, что получение УПЦ КП указа об автокефалии завершит утверждение независимости страны.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил идею украинского лидера.