В Крыму обвинили ВМС Украины в нагнетании обстановки из-за обвинений в адрес России

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Анастасия Румянцева
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT обвинение в адрес России со стороны ВМС Украины в создании «опасных инцидентов» в Керченском проливе во время прохождения украинских судов.
В Крыму обвинили ВМС Украины в нагнетании обстановки из-за обвинений в адрес России
  • © Пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК

«Это очередная наглая ложь со стороны политического руководства Украины, очередной виток нагнетания напряжённой обстановки. Только с целью получить финансирование со стороны США и европейских стран, в том числе с целью отвлечения граждан от насущных проблем, которых становится всё больше. Они боятся, что граждане Украины увидят ту голую правду, которую они скрывают такими наглыми провокациями. Россия держится в рамках законодательства и международного права», — отметил Гемпель.

По его словам, заявление ВМС Украины о готовности реагировать на возможные «угрозы» со стороны России не более чем «бряцание оружием и щёлканье зубами».

Ранее в ВМС Украины сообщили о создании «опасных инцидентов» со стороны России в Керченском проливе во время прохождения украинских судов.

22 сентября в ФСБ России заявили, что корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» из состава Военно-морских сил Украины вошли в экономическую зону России у берегов Крыма.

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