Госкомтелерадио Украины запретил ввоз в страну пяти книг из России

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) отказал в выдаче разрешений на ввоз с российской территории пяти книг.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что отказ связан с тем, что украинская сторона полагает, что в данных произведениях есть признаки антиукраинской пропаганды, в них фальсифицируется история и навязываются имперские идеологические доктрины.

Ведомство указывает, что в список попали два детективных романа — Дарьи Дезомбре и Татьяны Устиновой, книга «Всё, что должен знать каждый образованный мальчик», произведение «Большая книга нумерологии» и работа писателя Андрея Филимонова «Головастик и святые».

Ранее Госкомтелерадио Украины запретило к ввозу на территорию страны изданный в России сборник об убитом журналисте и писателе под названием «Олесь Бузина. Пророк и мученик».