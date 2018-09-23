Госкомтелерадио Украины запретил ввоз в страну пяти книг из России

Короткая ссылка
Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) отказал в выдаче разрешений на ввоз с российской территории пяти книг.
Госкомтелерадио Украины запретил ввоз в страну пяти книг из России
  • © Pixabay

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что отказ связан с тем, что украинская сторона полагает, что в данных произведениях есть признаки антиукраинской пропаганды, в них фальсифицируется история и навязываются имперские идеологические доктрины.

Ведомство указывает, что в список попали два детективных романа — Дарьи Дезомбре и Татьяны Устиновой, книга «Всё, что должен знать каждый образованный мальчик», произведение «Большая книга нумерологии» и работа писателя Андрея Филимонова «Головастик и святые». 

Ранее Госкомтелерадио Украины запретило к ввозу на территорию страны изданный в России сборник об убитом журналисте и писателе под названием «Олесь Бузина. Пророк и мученик».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить