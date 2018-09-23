Госкомтелерадио Украины запретил ввоз в страну пяти книг из России
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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что отказ связан с тем, что украинская сторона полагает, что в данных произведениях есть признаки антиукраинской пропаганды, в них фальсифицируется история и навязываются имперские идеологические доктрины.
Ведомство указывает, что в список попали два детективных романа — Дарьи Дезомбре и Татьяны Устиновой, книга «Всё, что должен знать каждый образованный мальчик», произведение «Большая книга нумерологии» и работа писателя Андрея Филимонова «Головастик и святые».
Ранее Госкомтелерадио Украины запретило к ввозу на территорию страны изданный в России сборник об убитом журналисте и писателе под названием «Олесь Бузина. Пророк и мученик».