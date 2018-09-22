В Верховной раде призвали Порошенко отправить Климкина в отставку

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Внефракционный депутат Верховной рады Украины от Закарпатья Виктор Балога на своей странице в Facebook призвал президента страны Петра Порошенко отправить в отставку главу украинского внешнеполитического ведомства Павла Климкина.
В Верховной раде призвали Порошенко отправить Климкина в отставку
  • РИА Новости

Депутата, в частности, возмутили слова Климкина о том, что Закарпатье является рискованным регионом «с точки зрения гибридных методов».

«Я считаю, что Порошенко должен отправить в отставку Климкина. Это не уровень дипломата», — пояснил Балога.

По его мнению, Климкин «скоро договорится до того», что жители Закарпатья не являются украинцами.

19 сентября СМИ сообщили, что в украинском Берегове Венгрия выдаёт паспорта гражданам Украины и просит не сообщать об этом властям страны.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФАН прокомментировал произошедшее.

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