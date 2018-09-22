В Госдуме оценили план Киева по восстановлению мира в Донбассе

Короткая ссылка
Марианна Чурсина
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал план Киева по восстановлению мира в Донбассе.
В Госдуме оценили план Киева по восстановлению мира в Донбассе
  • РИА Новости

«Вводить какую-то администрацию извне абсурдно. Это никогда не будет работать. К чему приводит ситуация, где кто-то должен решать за людей, мы уже видим по происходящему на Украине, когда за украинские власти решают некие посольства, не отражая интересы самого украинского народа», — сказал он.

Чепа также напомнил о позиции Москвы в отношении того, где могут располагаться миротворческие силы ООН в регионе.

«Мы неоднократно заявляли, что миротворцы должны действовать только на линии соприкосновения сторон. Другие их функции абсолютно непонятны и не определены. Что значит «новые полицейские силы в регионе»? Необходимость их абсолютно непонятна», — подчеркнул депутат.

Ранее в Киеве рассказали о плане по восстановлению мира в Донбассе, согласно которому необходимо присутствие миротворцев в зоне конфликта, полицейских сил и появление международной администрации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить