В Госдуме оценили план Киева по восстановлению мира в Донбассе

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал план Киева по восстановлению мира в Донбассе.

«Вводить какую-то администрацию извне абсурдно. Это никогда не будет работать. К чему приводит ситуация, где кто-то должен решать за людей, мы уже видим по происходящему на Украине, когда за украинские власти решают некие посольства, не отражая интересы самого украинского народа», — сказал он.

Чепа также напомнил о позиции Москвы в отношении того, где могут располагаться миротворческие силы ООН в регионе.

«Мы неоднократно заявляли, что миротворцы должны действовать только на линии соприкосновения сторон. Другие их функции абсолютно непонятны и не определены. Что значит «новые полицейские силы в регионе»? Необходимость их абсолютно непонятна», — подчеркнул депутат.

Ранее в Киеве рассказали о плане по восстановлению мира в Донбассе, согласно которому необходимо присутствие миротворцев в зоне конфликта, полицейских сил и появление международной администрации.