Эксперт прокомментировал заявление Климкина о плане по восстановлению мира в Донбассе

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о готовом плане Киева по восстановлению мира в Донбассе.

В частности, украинский дипломат заявил о необходимости присутствия миротворцев в зоне конфликта, полицейских сил и появления международной администрации.

Безпалько отметил, что, по логике Киева, миротворческая миссия превращается в «оккупационную», поскольку должна принять одну из сторон конфликта и выступить как «инструмент разоружения армии ДНР и ЛНР», а также «полностью уничтожить» местные органы власти, которые создавались на протяжении последних четырёх лет.

«То есть по сути Украина признаёт, что хочет использовать Совбез ООН и саму организацию в качестве инструмента по подавлению Донбасса, его армии и тех структур власти, которые там были выстроены», — сказал он.

Безпалько также предположил, что заявление Климкина связано с предстоящей президентской гонкой на Украине.

«Подобного рода не содержащие каких-то новых положений предложения озвучиваются только для того, чтобы вызвать медийную волну. И всё это в преддверии выборов. Вопрос с миротворцами по сути был похоронен Украиной давным-давно. Сейчас его реанимируют, вероятно, исключительно для того, чтобы усилить ареол патриотизма вокруг головы Петра Алексеевича (Порошенко)», — заключил эксперт.

Ранее Климкин рассказал о плане по восстановлению мира в Донбассе, разработанном Киевом совместно с западными партнёрами.