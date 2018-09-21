Суд в Киеве продлил арест подозреваемым в убийстве Вороненкова

Шевченковский суд Киева продлил арест подозреваемым в убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова на два месяца. Об этом информирует пресс-служба киевской прокуратуры.

«В пятницу, 21 сентября, по ходатайству столичной прокуратуры Шевченковский районный суд Киева продлил на два месяца арест подозреваемым в убийстве Дениса Вороненкова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что арест продлён до 19 ноября. Следующее заседание суда состоится 18 октября.

В прокуратуре добавили, что о подозрении по этому делу объявлено шести лицам — организатору и пяти соучастникам.

Ранее сообщалось, что уголовное производство по факту убийства Вороненкова будет рассматривать коллегия присяжных.

Такое решение было принято Шевченковским судом по ходатайству защиты фигурантов дела — Александра Лося и Ярослава Тарасенко.