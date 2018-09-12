На Украине суд определил состав присяжных по делу об убийстве Вороненкова
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Об этом информирует УНН.
Отмечается, что такое решение было принято судом 12 сентября по ходатайству защиты обвиняемых по делу об убийстве Вороненкова — Александра Лося и Ярослава Тарасенко.
Изначально предлагалось назначить семь присяжных, но двум был заявлен отвод.
Следующее заседание суда назначено на 21 сентября.
В августе сообщалось, что киевский суд не смог сформировать состав присяжных по делу Вороненкова.