На Украине суд определил состав присяжных по делу об убийстве Вороненкова

Уголовное производство по факту убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова будет рассматривать в Шевченковском суде Киева коллегия присяжных в составе пяти человек.

Об этом информирует УНН.

Отмечается, что такое решение было принято судом 12 сентября по ходатайству защиты обвиняемых по делу об убийстве Вороненкова — Александра Лося и Ярослава Тарасенко.

Изначально предлагалось назначить семь присяжных, но двум был заявлен отвод.

Следующее заседание суда назначено на 21 сентября.

В августе сообщалось, что киевский суд не смог сформировать состав присяжных по делу Вороненкова.