На Украине суд определил состав присяжных по делу об убийстве Вороненкова

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Уголовное производство по факту убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова будет рассматривать в Шевченковском суде Киева коллегия присяжных в составе пяти человек.
На Украине суд определил состав присяжных по делу об убийстве Вороненкова
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Об этом информирует УНН.

Отмечается, что такое решение было принято судом 12 сентября по ходатайству защиты обвиняемых по делу об убийстве Вороненкова — Александра Лося и Ярослава Тарасенко.

Изначально предлагалось назначить семь присяжных, но двум был заявлен отвод. 

Следующее заседание суда назначено на 21 сентября.

В августе сообщалось, что киевский суд не смог сформировать состав присяжных по делу Вороненкова. 

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