Дело в отношении убитого в Киеве Вороненкова направлено в суд

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Уголовное дело о рейдерстве в отношении экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, который был убит в Киеве, направлено в суд, заявили в пресс-службе Следственного комитета России.
Дело в отношении убитого в Киеве Вороненкова направлено в суд
  • РИА Новости

Как отмечается, расследование уголовного дела в отношении Вороненкова завершено.

«Следствием ему заочно инкриминировались преступления… «организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц» и «мошенничество», — говорится в сообщении.      

Расследование дела началось ещё при жизни депутата и не было прекращено после его гибели из-за возражений родственников Вороненкова.

«Следствием собрано достаточно доказательств причастности Вороненкова к указанным преступлениям», — добавили в ведомстве.

Как подчёркивается, в связи с этим дело с «утверждённым обвинительным заключением» направлено в суд. 

Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта 2017. 

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