Климкин прокомментировал иск Порошенко к BBC

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире украинского канала прокомментировал иск президента Петра Порошенко к телерадиокорпорации BBC.
Климкин прокомментировал иск Порошенко к BBC
  • РИА Новости

По его словам, этот иск не будет иметь никаких имиджевых рисков для страны.

«Для Украины, конечно, нет. В BBC, как правило, придерживаются соответствующих стандартов. В данном случае, если я не ошибаюсь, это была статья несколько месяцев назад. В BBC есть большой опыт работы в судах, так что посмотрим на результат», — цитирует РИА Новости Климкина.

Ранее в СМИ появилась информация, что Порошенко подал иск в суд на BBC в связи с публикацией материала, где утверждалось, что он заплатил около $400 тыс. за встречу с Трампом.

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