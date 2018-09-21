Пранкер Вован прокомментировал запрет на въезд на Украину

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Российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) полагает, что власти Украины запретили ему и пранкеру Лексусу (Алексею Столярову) въезд в страну, потому что боятся их деятельности.

«Мы показываем глупость, преступность и ложь этого режима, что бесит Порошенко и его «шестёрок». И запрет СБУ и есть показатель наших заслуг», — приводит его слова  РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины запретила въезд в страну двум российским пранкерам — Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову. 

В начале сентября Кузнецов и Столяров поговорили с министром обороны Украины Степаном Полтораком от имени украинского президента Петра Порошенко. 

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