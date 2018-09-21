Пранкер Вован прокомментировал запрет на въезд на Украину
«Мы показываем глупость, преступность и ложь этого режима, что бесит Порошенко и его «шестёрок». И запрет СБУ и есть показатель наших заслуг», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины запретила въезд в страну двум российским пранкерам — Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову.
В начале сентября Кузнецов и Столяров поговорили с министром обороны Украины Степаном Полтораком от имени украинского президента Петра Порошенко.