СМИ: Российским пранкерам запретили въезд на Украину
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«В июле текущего года принято решение о запрете въезда на Украину гражданину России Владимиру Кузнецову (известному как Владимир Краснов, пранкер Вован) 1986 г. р. сроком на три года», — сообщили в спецслужбе.
Отмечается, что Столярову, известному как Лексус, запрещён въезд на Украину на тот же срок.
Ранее стало известно, что Кузнецов и Столяров поговорили с министром обороны Украины Степаном Полтораком от имени украинского президента Петра Порошенко.