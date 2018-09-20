СМИ: Российским пранкерам запретили въезд на Украину

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну двум российским пранкерам — Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову. Об этом информирует украинское издание «Факты» со ссылкой на заявление СБУ.

«В июле текущего года принято решение о запрете въезда на Украину гражданину России Владимиру Кузнецову (известному как Владимир Краснов, пранкер Вован) 1986 г. р. сроком на три года», — сообщили в спецслужбе.

Отмечается, что Столярову, известному как Лексус, запрещён въезд на Украину на тот же срок.

Ранее стало известно, что Кузнецов и Столяров поговорили с министром обороны Украины Степаном Полтораком от имени украинского президента Петра Порошенко.