Российские пранкеры рассказали о возможности разыграть политиков из Крыма
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- РИА Новости
«По крымским политикам есть мысли, но мы их пока не будем раскрывать. Надеемся, что таких поводов не будет, но мысли есть», — заявил Кузнецов на пресс-конференции в Симферополе.
По словам пранкеров, в настоящее время наибольший интерес у них вызывают американские и европейские политики, а украинской тематикой они практически не занимаются.
Ранее Столяров в беседе с RT рассказал подробности о телефонном разговоре с министром обороны Украины Степаном Полтораком от имени президента страны Петра Порошенко.