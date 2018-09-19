Российские пранкеры рассказали о возможности разыграть политиков из Крыма

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Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, рассказали о возможности разыграть политиков из Крыма. Об этом сообщает РИА Новости Крым.
Российские пранкеры рассказали о возможности разыграть политиков из Крыма
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«По крымским политикам есть мысли, но мы их пока не будем раскрывать. Надеемся, что таких поводов не будет, но мысли есть», — заявил Кузнецов на пресс-конференции в Симферополе.

По словам пранкеров, в настоящее время наибольший интерес у них вызывают американские и европейские политики, а украинской тематикой они практически не занимаются.

Ранее Столяров в беседе с RT рассказал подробности о телефонном разговоре с министром обороны Украины Степаном Полтораком от имени президента страны Петра Порошенко.

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