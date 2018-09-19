Российские пранкеры рассказали о возможности разыграть политиков из Крыма

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, рассказали о возможности разыграть политиков из Крыма. Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«По крымским политикам есть мысли, но мы их пока не будем раскрывать. Надеемся, что таких поводов не будет, но мысли есть», — заявил Кузнецов на пресс-конференции в Симферополе.

По словам пранкеров, в настоящее время наибольший интерес у них вызывают американские и европейские политики, а украинской тематикой они практически не занимаются.

Ранее Столяров в беседе с RT рассказал подробности о телефонном разговоре с министром обороны Украины Степаном Полтораком от имени президента страны Петра Порошенко.