Посол Канады оценил запрет «русскоязычного культурного продукта» во Львовской области

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Посол Канады на Украине Роман Ващук прокомментировал запрет «русскоязычного культурного продукта» во Львовской области.
Посол Канады оценил запрет «русскоязычного культурного продукта» во Львовской области
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Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Запрет во Львовской области так, как он сформулирован, — недалёкий, дискриминационный и просто глупый. И я говорю об этом как диаспорный носитель украинского языка и последовательный сторонник позитивных действий для культурных продуктов на этом языке, но также я сторонник разнообразия», — написал он.

Ранее депутаты Львовского областного совета проголосовали за запрет на публичное использование русскоязычного «культурного продукта» на территории области.

Российский музыкант Андрей Макаревич в беседе с ФАН отреагировал на инициативу львовских депутатов.

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