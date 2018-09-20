Посол Канады оценил запрет «русскоязычного культурного продукта» во Львовской области

Посол Канады на Украине Роман Ващук прокомментировал запрет «русскоязычного культурного продукта» во Львовской области.

Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Запрет во Львовской области так, как он сформулирован, — недалёкий, дискриминационный и просто глупый. И я говорю об этом как диаспорный носитель украинского языка и последовательный сторонник позитивных действий для культурных продуктов на этом языке, но также я сторонник разнообразия», — написал он.

The Lviv oblast ban as formulated is narrow-minded, discriminatory and #justplaindumb. And I say this as a diasporic native speaker of Ukrainian, and consistent advocate of affirmative action for cultural products in that language - but also #diversityhttps://t.co/ywDjnOSUeM — Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 19 сентября 2018 г.

Ранее депутаты Львовского областного совета проголосовали за запрет на публичное использование русскоязычного «культурного продукта» на территории области.

Российский музыкант Андрей Макаревич в беседе с ФАН отреагировал на инициативу львовских депутатов.