Эксперт прокомментировал сообщения о выдаче паспортов Венгрии украинцам

Короткая ссылка
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФАН прокомментировал сообщения СМИ о том, что в венгерском консульстве украинцам выдают паспорта Венгрии, прося при этом не сообщать о получении документов украинским властям.
Эксперт прокомментировал сообщения о выдаче паспортов Венгрии украинцам
  • © CHROMORANGE
  • globallookpress.com

«Тревога из-за венгров обоснованная. Но вообще-то такие истории нередко происходят», — сказал Брутер.

Он отметил, что если люди хотят иметь двойное гражданство, им никто не может помешать, а единственный способ этому противостоять — сделать так, чтобы жизнь в стране была достойной.

«Нужно брать пример с той же Молдавии, в которой получение румынских паспортов гражданами не переросло в конфликт. Как-то сгладили этот момент, сосуществуют. И чем меньше шума будет поднимать украинское руководство, тем спокойнее будет обстановка в Закарпатье», — полагает эксперт.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в связи с информацией о выдаче венгерских паспортов украинцам в Берегове Украина может выслать консула Венгрии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить