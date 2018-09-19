Эксперт прокомментировал сообщения о выдаче паспортов Венгрии украинцам

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФАН прокомментировал сообщения СМИ о том, что в венгерском консульстве украинцам выдают паспорта Венгрии, прося при этом не сообщать о получении документов украинским властям.

«Тревога из-за венгров обоснованная. Но вообще-то такие истории нередко происходят», — сказал Брутер.

Он отметил, что если люди хотят иметь двойное гражданство, им никто не может помешать, а единственный способ этому противостоять — сделать так, чтобы жизнь в стране была достойной.

«Нужно брать пример с той же Молдавии, в которой получение румынских паспортов гражданами не переросло в конфликт. Как-то сгладили этот момент, сосуществуют. И чем меньше шума будет поднимать украинское руководство, тем спокойнее будет обстановка в Закарпатье», — полагает эксперт.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в связи с информацией о выдаче венгерских паспортов украинцам в Берегове Украина может выслать консула Венгрии.