Эксперт прокомментировал сообщения о выдаче паспортов Венгрии украинцам
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«Тревога из-за венгров обоснованная. Но вообще-то такие истории нередко происходят», — сказал Брутер.
Он отметил, что если люди хотят иметь двойное гражданство, им никто не может помешать, а единственный способ этому противостоять — сделать так, чтобы жизнь в стране была достойной.
«Нужно брать пример с той же Молдавии, в которой получение румынских паспортов гражданами не переросло в конфликт. Как-то сгладили этот момент, сосуществуют. И чем меньше шума будет поднимать украинское руководство, тем спокойнее будет обстановка в Закарпатье», — полагает эксперт.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в связи с информацией о выдаче венгерских паспортов украинцам в Берегове Украина может выслать консула Венгрии.